Хирурги Ижевска прооперировали пациента с увеличенной в 15 раз селезёнкой

Ижевск. Удмуртия. Хирурги ГКБ №6 Ижевска прооперировали пациента с редким генетическим заболеванием. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Несколько лет назад врачи выявили у молодого человека заболевание, которое встречается в одном случае на 70 тыс. человек. Тогда пациент отказался от лечения, и болезнь прогрессировала.

Со временем его селезёнка увеличилась в 15 раз, и вместо положенных 200 г весила больше 3 кг. В результате разрыва органа хирурги Ижевска провели операцию, которая длилась 2 часа и прошла успешно. В настоящий момент пациент уже идёт на поправку.

Напомним, что врачи ГКБ №6 в течение двух месяцев лечили 70-летнего ижевчанина с панкреонекрозом. Благодаря проведённым операциям они смогли сохранить жизнь пациенту.