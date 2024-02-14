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Хирурги Ижевска прооперировали пациента с увеличенной в 15 раз селезёнкой

10:30, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Хирурги Ижевска прооперировали пациента с увеличенной в 15 раз селезёнкой
10:30, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#операция\n#заболевание
Фото: vk.com/a.brechalov
38
0

Молодой человек с редким генетическим заболеванием несколько лет назад отказался от лечения.

Ижевск. Удмуртия. Хирурги ГКБ №6 Ижевска прооперировали пациента с редким генетическим заболеванием. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Несколько лет назад врачи выявили у молодого человека заболевание, которое встречается в одном случае на 70 тыс. человек. Тогда пациент отказался от лечения, и болезнь прогрессировала. 

Со временем его селезёнка увеличилась в 15 раз, и вместо положенных 200 г весила больше 3 кг. В результате разрыва органа хирурги Ижевска провели операцию, которая длилась 2 часа и прошла успешно. В настоящий момент пациент уже идёт на поправку.

Напомним, что врачи ГКБ №6 в течение двух месяцев лечили 70-летнего ижевчанина с панкреонекрозом. Благодаря проведённым операциям они смогли сохранить жизнь пациенту. 

10:30, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#операция\n#заболевание