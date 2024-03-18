Бригада Республиканской станции переливания крови приедет в Сарапул

Сарапул. Удмуртия. В Сарапул приедет выездная бригада Республиканской станции переливания крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Врачи посетят Сарапул 28 марта, чтобы провести забор донорской крови. Станция расположится на базе поликлиники «Элеконд» на улице Калинина, 1. Специалисты будут принимать доноров с 07:00 до 11:00 часов.

Сдать кровь может любой здоровый человек, который не имеет медицинских противопоказаний к донорству. Для этого нужно будет записаться через регистратуру по телефону 47-77-44 или через Госуслуги.

Для онлайн-записи на Госуслугах нужно выбрать услугу «Запись на сдачу крови и ее компонентов». Далее следует выбрать вкладку «Выездная донация крови: выездной отдел». Если она отсутствует, то номерки закончились. Отмечается, что горожанам при записи следует указать актуальный номер телефона, чтобы при необходимости они получили обратную связь.

Записаться на забор крови можно будет с 25 марта.

Больше информации о работе бригады и донорстве можно прочитать по ссылке.