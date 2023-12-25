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В 2023 году Удмуртия на 100% выполнила программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

15:50, 25 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В 2023 году Удмуртия на 100% выполнила программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
15:50, 25 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Удмуртия\n#врачи\n#больницы\n#планы
Фото: unsplash.com (JESHOOTS.COM)
91
0

В сельские медучреждения трудоустроились более 100 новых медработников.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2023 году на 100% выполнили план по привлечению медперсонала в сельские больницы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

За год по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медорганизации региона, находящиеся в сельской местности, трудоустроились 103 новых специалиста. На работу пришли 59 врачей и 44 средних медицинских работника.

Реализация программ велась в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 

15:50, 25 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Удмуртия\n#врачи\n#больницы\n#планы