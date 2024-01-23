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Новый метод восстановления зрения недоношенных детей внедрили в Удмуртии

14:57, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Новый метод восстановления зрения недоношенных детей внедрили в Удмуртии
14:57, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#врачи\n#1 РКБ\n#Перинатальный центр\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
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Таким образом уже вылечили одного ребёнка.

Ижевск. Удмуртия. В Перинатальном центре 1 РКБ Удмуртии внедрили новый метод восстановления зрения недоношенных детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Врачи центра начали лечить детей с ретинопатией недоношенных с помощью специального препарата, замедляющего рост патологических сосудов.

«Ретинопатия недоношенных — это заболевание сетчатки глаза недоношенных детей. Оно является основной причиной детской слепоты и часто может привести к инвалидности ребенка. Интравитреальная инъекция — единственный способ дать шанс ребенку видеть с минимальным количеством оперативных вмешательств», — пояснила руководитель по педиатрической помощи 1 РКБ Наталия Попова.

Сейчас врачи уже ввели препарат ребёнку, родившемуся на  25 неделе, весом 820 грамм. После положительного результата малыша выписали домой.

Напомним, ранее в 1 РКБ появился специальный инкубатор для выхаживания детей, родившихся раньше срока.

14:57, 23 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
20
0
#врачи\n#1 РКБ\n#Перинатальный центр\n#Ижевск