Новый метод восстановления зрения недоношенных детей внедрили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Перинатальном центре 1 РКБ Удмуртии внедрили новый метод восстановления зрения недоношенных детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Врачи центра начали лечить детей с ретинопатией недоношенных с помощью специального препарата, замедляющего рост патологических сосудов.

«Ретинопатия недоношенных — это заболевание сетчатки глаза недоношенных детей. Оно является основной причиной детской слепоты и часто может привести к инвалидности ребенка. Интравитреальная инъекция — единственный способ дать шанс ребенку видеть с минимальным количеством оперативных вмешательств», — пояснила руководитель по педиатрической помощи 1 РКБ Наталия Попова.

Сейчас врачи уже ввели препарат ребёнку, родившемуся на 25 неделе, весом 820 грамм. После положительного результата малыша выписали домой.

Напомним, ранее в 1 РКБ появился специальный инкубатор для выхаживания детей, родившихся раньше срока.