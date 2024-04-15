Ижевские врачи впервые использовали новый метод при лечении паховой грыжи

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи-хирурги ГКБ №6 при лечении паховой грыжи впервые провели новый вид малоинвазивной операции — тотальную экстраперитонеальную пластику передней брюшной стенки сетчатым имплантатом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ранее хирурги оперировали грыжи открытым способом — через большой разрез брюшной полости, или через несколько проколов со стороны брюшной полости. Однако с помощью новой методики врачам удаётся избежать разрезов брюшной полости.

«Этот метод доступа имеет ряд очевидных преимуществ, в первую очередь, для самого пациента, так как минимально травматичен для его организма, течение послеоперационного периода отличается наименьшей болью, снижается риск послеоперационных осложнений, восстановление и возвращение к активной жизни происходит быстрее, кроме того, уменьшается вероятность возникновения рецидивов», — рассказал хирург Азат Бакиров.

Операцию выполнили хирурги ГКБ №6 Азат Бакиров и Радик Мугниев. В результате их работы 58-летний пациент чувствует себя хорошо и не испытывает никаких сложностей при движении. По заверению врачей, через пару недель мужчина сможет вернуться к работе.