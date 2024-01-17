Врачи Удмуртии напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии напомнили жителям о правилах безопасности во время крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения. В этот день традиционно принято окунаться в прорубь, однако врачи советуют отнестись к этому с осторожностью.

«Крещенские купания противопоказаны людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, тяжелыми врожденными и приобретенными пороками клапанов сердца, а также с различными формами нарушений сердечного ритма», — рассказывает главный внештатный кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов. Не менее серьёзные последствия могут грозить людям с заболеваниями дыхательной, мочеполовой, эндокринной и нервной систем.

Также главный внештатный кардиолог Минздрава рассказал, что чрезмерное переохлаждение чревато потерей сознания, инсультом и инфарктом.

«Категорически запрещены купания во время обострения заболеваний и в период реабилитации, во время беременности, в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Сергей Помосов.

При отсутствии противопоказаний окунаться стоит только в специально оборудованных местах. Сразу после купания нужно вытереться махровым полотенцем и переодеться в сухую тёплую одежду. Тогда купания пройдут без негативных последствий для организма, отмечает врач-терапевт ГКБ №7 Ижевска Дарья Мокрушина.

Напомним, что крещенские купания начнутся в 18:00 18 января. В Удмуртии будет организовано более 50 купелей.