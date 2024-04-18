Нового главврача назначили в Увинскую районную больницу Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Увинской районной больнице Удмуртии появился новый главврач. Как сообщается в соцсетях медучреждения, им стал Дмитрий Кузнецов.

Коллективу больницы его представил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. На встрече также присутствовал председатель постоянной комиссии по здравоохранению Госсовета республики Александр Шаклеин, замглавы администрации района Эльвира Астраханцева и председатель районного Совета депутатов Ирина Митрюкова.

«Коллектив больницы рад приветствовать нового руководителя, желает Дмитрию Николаевичу успешной реализации намеченных планов и проектов, новых профессиональных побед и приложит все усилия для достижения намеченных целей», — говорится в сообщении.

Более двух лет обязанности главврача Увинской районной больницы исполняла Наталья Каткова.