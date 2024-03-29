Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Игринском районе остается в крайне тяжёлом состоянии

Игра. Удмуртия. Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом и «Ладой Грантой» в Удмуртии увезли в Игринскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Один человек сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, двое, в том числе 10-летняя девочка, — в состоянии средней степени тяжести. Состояние ещё двоих пациентов оценивается как легкой степени тяжести.

Людям оказали медицинскую помощь. Все они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что 29 марта на дороге «Игра-Селты-Сюмси» в Игринском районе «Лада Гранта» въехала в автобус «ПАЗ». Два человека погибли.