Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Игринском районе остается в крайне тяжёлом состоянии

Четверых пассажиров автобуса и одного пассажира легковушки увезли в Игринскую районную больницу.
Игра. Удмуртия. Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом и «Ладой Грантой» в Удмуртии увезли в Игринскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
Один человек сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, двое, в том числе 10-летняя девочка, — в состоянии средней степени тяжести. Состояние ещё двоих пациентов оценивается как легкой степени тяжести.
Людям оказали медицинскую помощь. Все они находятся под наблюдением врачей.
Напомним, что 29 марта на дороге «Игра-Селты-Сюмси» в Игринском районе «Лада Гранта» въехала в автобус «ПАЗ». Два человека погибли.