Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Игринском районе остается в крайне тяжёлом состоянии

16:02, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Игринском районе остается в крайне тяжёлом состоянии
16:02, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пациент\n#врачи\n#медицинская помощь
Фото: unsplash.com (Marcelo Leal)
88
0

Четверых пассажиров автобуса и одного пассажира легковушки увезли в Игринскую районную больницу.

Игра. Удмуртия. Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом и «Ладой Грантой» в Удмуртии увезли в Игринскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Один человек сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, двое, в том числе 10-летняя девочка, — в состоянии средней степени тяжести. Состояние ещё двоих пациентов оценивается как легкой степени тяжести.

Людям оказали медицинскую помощь. Все они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что 29 марта на дороге «Игра-Селты-Сюмси» в Игринском районе «Лада Гранта» въехала в автобус «ПАЗ». Два человека погибли.  

16:02, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
88
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пациент\n#врачи\n#медицинская помощь