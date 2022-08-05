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Укушенную гадюкой женщину доставили санавиацией в Ижевск

09:40, 05 августа, 2022
Юрий Абашев
Укушенную гадюкой женщину доставили санавиацией в Ижевск
09:40, 05 августа, 2022
Юрий Абашев
537
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сюмси\n#здоровье
Фото: unsplash.com
537
0

Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские врачи оказывают помощь жительнице Сюмсинского района, укушенной гадюкой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Женщина работала на огороде и почувствовала острую боль в руке. Женщина обратилась за помощью лишь через день после укуса, поскольку не сразу поняла, что случилось. Место контакта с гадюкой отекло, наступило шоковое состояние. Пострадавшую доставили в токсикологическое отделение ГКБ №6 Ижевска на вертолёте санавиации.

Состояние пациентки оценивается как стабильно тяжёлое. По заверению врачей, её жизни уже ничего не угрожает, но лечение продлится ещё около двух недель.

Это уже четвёртый в 2022 году случай укуса пресмыкающегося в Удмуртии и единственный тяжёлый. В основном, болезнь проходит в легкой форме. 

09:40, 05 августа, 2022
Юрий Абашев
537
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сюмси\n#здоровье