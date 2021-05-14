Два пенсионера с коронавирусом скончались в Удмуртии

В регионе зарегистрировали 44 новых случая заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались два пенсионера с подтвержденным коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб, мужчинам было 79 и 85 лет.

За последние сутки в Удмуртии выявили 44 новых случая заражения ковидом. Среди заболевших 11 детей в возрасте до 14 лет и 5 человек старше 65 лет.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 7 жителей Балезинского района, 5 - Алнашского, 4 - Юкаменского, 3 - Кезского района, по два случая зарегистрировано в Граховском, Завьяловском, Малопургинском районах, по одному - в Воткинске, Воткинском, Сюмсинском районах.

Врачи выписали 50 пациентов. Прививку от коронавируса поставили 102 943 человека. Из них 72 789 получили второй компонент.