В Удмуртии от коронавируса привились более 70 тысяч человек

В республике выявили 60 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. Число получивших первый компонент вакцины от коронавируса в Удмуртии превысило 70 тыс. человек. Об этом по состоянию на утро 20 апреля сообщает региональный штаб по борьбе с ковидом в «ВКонтакте». Всего от коронавируса привились 72 108 человек, из них 42 667 - дважды.

За последние сутки в регионе выявили 60 новых случаев заражения: 32 – в Ижевске, 7 – в Завьяловском районе, 6 – в Кезском, 4 – в Якшур-Бодьинском, 3 – в Юкаменском, по 2 – в Сарапуле и Глазовском районе, по одному случаю - в Алнашском, Балезинском, Увинском районах и Воткинске.

79 человек выздоровели, их выписали.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 32 189 случав ковида, 406 пациентов скончались.