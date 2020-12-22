Еще 206 человек заболели коронавирусом в Удмуртии, один скончался

Такие данные привёл оперштаб утром вторника, 22 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировали 206 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данный привёл оперштаб по коронавирусу в республике утром вторника, 22 декабря.

Самое большое число заражённых отметили в Ижевске (82 человека) и в Увинском районе (20 человек). При этом 203 человека выписали после выздоровления в Удмуртии. В летальную статистику добавился ещё один случай, скончавшемуся мужчине было 62 года.

Таким образом, на 22 декабря в Удмуртии зарегистрировали 17 909 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в республике выздоровели 14 167 человек, 286 заражённых ковидом умерли. На утро 22 декабря в ковидариях находится 2 476 заболевших в удовлетворительном состоянии, 775 человек со средней степенью тяжести заболевания, 205 человек — в тяжёлом состоянии.