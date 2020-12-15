Стоматологическая «неотложка» в Ижевске сменила адрес

Теперь по ночам помощь будут оказывать в здании напротив.

Ижевск. Удмуртия. Стоматологическая «неотложка» в Ижевске переехала в соседнее здание. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии в ВКонтакте, теперь оказывать неотложную помощь взрослым жителям Ижевска будут по адресу: Коммунаров, 231 (вход со стороны Советской).

Работает подразделение по будням и в субботу – с 21:00 до 06:00, в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 06:00.

Ранее неотложную стоматологическую помощь по ночам оказывали на Советской, 19. Теперь дежурный кабинет будет работать в здании напротив.