Двое заразившихся коронавирусом скончались в Удмуртии

С начала пандемии в Удмуртии заразились уже 2 323 человека.

Ижевск. Удмуртия. Двое пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Женщинам было 56 лет и 31 год.

По данным на утро вторника, 28 июля, в регионе зарегистрировали 20 новых случаев заражения Covid-19. В числе заболевших – 18 жителей Ижевска. По одному случаю выявили в Завьяловском и Можгинском районах.

Врачи выписали еще 40 вылечившихся пациентов. Общее число справившихся с болезнью выросло до 1 765 человек.

Напомним, с начала пандемии в Удмуртии заразились уже 2 323 человека. 46 из них скончались. В настоящее время 417 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 76 – в состоянии средней тяжести, состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое.