В Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

12 человек выздоровели.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подтвердились 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.
«Диагноз выявили у 31 жителя Ижевска, 7 жителей Малопургинского района, по 1 заболевшему в Воткинске, Увинском, Алнашском, Вавожском и Завьяловском районах», — написал Бречалов.
По каждому подтверждённому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.
Таким образом, в республике зарегистрировано 314 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 57 человек справились с болезнью, 9 скончались.
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