В Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

12 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подтвердились 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.



«Диагноз выявили у 31 жителя Ижевска, 7 жителей Малопургинского района, по 1 заболевшему в Воткинске, Увинском, Алнашском, Вавожском и Завьяловском районах», — написал Бречалов.



По каждому подтверждённому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.



Таким образом, в республике зарегистрировано 314 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 57 человек справились с болезнью, 9 скончались.