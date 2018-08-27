В Грахово закрыли районную больницу из-за высокого содержания ртути в воздухе

Деятельность учреждения приостановили на 30 суток.

Грахово. Удмуртия. В Грахово временно приостановили деятельность местной районной больницы. Учреждение закрыли на 30 суток, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Так, в кабинете терапевта содержание паров ртути в воздухе оказалось превышенным в 1,3 раза.

По результатам проверки в отношении учреждения был составлен протокол об административном нарушении, материалы переданы в суд.

24 августа Кизнерский районный суд временно остановил работу больницы.

В ведомстве напоминают, что отравление парами ртути проявляется через 8-24 часа и выражается в слабости, головной боли, повышенной температуре и боли при глотании. Позднее наблюдается боль в деснах, в животе, желудочные расстройства.

Если в помещении разбили ртутный градусник:

- необходимо вывести из помещения всех людей;

- открыть окна;

- изолировать людей от помещения, закрыть двери;

- защитить органы дыхания влажной марлевой повязкой;

- вызвать специалистов для проведения демеркуризации помещения, то есть удаления ртути физико-химическими или механическими способами.