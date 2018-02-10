Жители Удмуртии стали меньше болеть кишечными инфекциями

Заболеваемость снизилась на 13%.

Ижевск. Удмуртия. Снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями зафиксировано в Удмуртии в 2017 года. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии.

Заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 13% по сравнению с 2016 годом. Наблюдалась положительная динамика снижения числа заболевших вирусными диареями (ротавирусным гастроэнтеритом) и бактериальными (сальмонеллезом, дизентерией) инфекциями. Исключение составила норовирусная инфекция, по которой наблюдался рост в 1,3 раза.

Кроме того, в регионе снизилась заболеваемость острыми вирусными гепатитами А, В, Г, С, коклюшем, скарлатиной, клещевым боррелиозом, туберкулезом, гельминтозами, инфекциями, передающимися половым путем. Не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, полиомиелита, кори, краснухи, бруцеллеза, туляремии, малярии, столбняка, эпидемического паротита.