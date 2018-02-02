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      Более 10 тыс жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю января

      10:48, 02 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      10:48, 02 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      901
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: torange.biz
      901
      0

      Эпидемический порог по Ижевску не был превышен во всех возрастных категориях.

      Ижевск. Удмуртия. 10 494 жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю января. Об этом журналистам сообщила и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Удмуртии Юлия Бушмакина.

      В числе заразившихся - 8 027 детей до 14 лет. В Ижевске за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 5 409 человек, в том числе 3 395детей.

      Среди населения Удмуртской Республики заболеваемость ОРВИ с января 2018 года регистрировалась ниже уровня эпидемического порога.

      Заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы Марина Петренко отметила, что своевременная вакцинация от гриппа – лучшая профилактика заболевания. Около 49% жителей Ижевска были привиты от гриппа.

      Для профилактики гриппа и ОРВИ необходимо соблюдать комплекс мероприятий:

      - избегать места большого скопления людей;

      - проветривать помещение;

      - соблюдать правила здорового образа жизни.

      10:48, 02 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      901
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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