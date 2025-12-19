Ижевск. Удмуртия. Ветераны Афганистана и специальных военных операций получат помещение по адресу Ленина, 114 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такое решение приняли на сессии гордумы Ижевска 18 декабря. Кроме того, депутаты согласовали передачу участка земли вблизи дома №3 на улице Береговой в собственность республики.

Напомним, там планируют строить спортобъект.