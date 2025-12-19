Закрыть
Ветеранам афганистана передали помещение на улице Ленина в Ижевске
08:37, 19 декабря, 2025
Максим Александров
Источник фото: ИА «Сусанин»
Это решение приняли на сессии городской думы 18 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Ветераны Афганистана и специальных военных операций получат помещение по адресу Ленина, 114 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такое решение приняли на сессии гордумы Ижевска 18 декабря. Кроме того, депутаты согласовали передачу участка земли вблизи дома №3 на улице Береговой в собственность республики.

Напомним, там планируют строить спортобъект.

