Сарапул. Удмуртия. С 18 апреля в Сарапуле перекроют движение по мосту на улице Азина. Об этом сообщила городская администрация в социальных сетях.

Конструкции моста находятся в предаварийном состоянии, поэтому городские власти приняли решение закрыть его на капитальный ремонт.

Путепровод на улице Азина — ключевой транспортный узел, соединяющий центр города с микрорайонами Элеконд, Южный и трассой регионального значения. В схему движения общественного транспорта внесены изменения. Горожанам предложены схемы объезда. Основная нагрузка ляжет на улицу Гончарова.

Схемы объезда и временное расписание автобусов опубликованы на сайте администрации города.

Напомним, на ремонт путепровода выделено 272 млн рублей.

Власти планируют ускоренно отремонтировать мост до конца 2026 года. При этом на информационных щитах подрядчика в графе срока сдачи объекта указан 2027 год.