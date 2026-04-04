Великий Новгород. В Новгородской области полицейские на трассе остановили троих наркокурьеров с мефедроном. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону передает РИА Новости.



Сотрудники полиции остановили внедорожник. В багажнике обнаружили пустой баллон для сжиженного газа, внутри которого нашли пластиковую канистру с порошком.

Результат экспертизы показал, что в баллоне перевозили мефедрон. Его масса составила 10 кг. По предварительным данным, перевозчики забрали вещество из тайника в Санкт-Петербурге и планировали доставить партию наркотика в Ижевск с целью дальнейшей продажи.

Наркокурьеров заключили под стражу. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.