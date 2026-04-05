В Удмуртии проводят опрос жителей небольших деревень для подключения к домашнему интернету

15:05, 05 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии проводят опрос жителей небольших деревень для подключения к домашнему интернету
15:05, 05 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#интернет\n#Минцифры Удмуртии\n#деревни
Он продлится до 30 апреля.

Удмуртия. Миницифры России продлило опрос среди жителей небольших деревень на подключение домашнего интернета, в котором могут принять участие и жители Удмуртии (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Опрос проводится до конца апреля на портале госуслуг.

«В него включены деревни и сёла, где проживают менее тысячи человек и куда государство уже подвело волоконно-оптические линии, например, для подключения к интернету школ, больниц, администраций или обеспечения мобильной связью», — говорится в сообщении.

Для участия необходимо зайти на платформу обратной связи, выбрать регион и населённый пункт в одном из двух списков, затем написать точный адрес домохозяйства.

Населённые пункты Удмуртии включены в оба списка. Чтобы найти тот, за который хотите отдать свой голос, наберите название в поисковой строке.

Первый список.

Второй список.

Отмечается, что чем больше жителей проголосует за свой населённый пункт, тем выше вероятность, что именно в нём появится возможность подключения к домашнему интернету.

15:05, 05 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#интернет\n#Минцифры Удмуртии\n#деревни