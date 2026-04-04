Ижевск. Удмуртия. Комиссия Департамента лесного хозяйства по ПФО подписала акт готовности Удмуртии к пожароопасному сезону. Об этом написала в соцсети и.о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова.

До этого Минприроды Удмуртии провело аттестацию пунктов противопожарного инвентаря у арендаторов лесных участков.

Комиссия Департамента лесного хозяйства по ПФО проверила по более 30-ти критериям. В первую очередь это наличие планов тушения, карт-схем по лесничествам, реестров собственников земель, готовность лесопожарных формирований, пожарной техники, оборудования, снаряжения и т.д.

Наличие видеомониторинга и БПЛА для контроля в лесах также имеет первостепенное значение. Примерная площадь видео-покрытия земель лесного фонда Удмуртии превышает 800 тысяч гектаров.