В Ижевске возбудили уголовное дело из-за разрушающегося общежития на Ракетной

16:55, 05 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#уголовное дело\n#общежитие\n#разрушения
Несмотря на видимые разрушения, дом не признан аварийным.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело о нарушении прав жильцов разрушающегося общежития на улице Ракетной, 8. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что здание общежития находится в небезопасном состоянии.

«Сообщается о наличии трещин на доме и разрушении кирпичной кладки. Несмотря на указанные обстоятельства, дом аварийным не признан», — передают в СУ СК России по Удмуртии. 

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). В рамках следственных действий будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц, а также предприняты меры по восстановлению прав жильцов.

