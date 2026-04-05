Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело о нарушении прав жильцов разрушающегося общежития на улице Ракетной, 8. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что здание общежития находится в небезопасном состоянии.

«Сообщается о наличии трещин на доме и разрушении кирпичной кладки. Несмотря на указанные обстоятельства, дом аварийным не признан», — передают в СУ СК России по Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). В рамках следственных действий будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц, а также предприняты меры по восстановлению прав жильцов.