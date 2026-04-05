Ижевск. Удмуртия. Оборот оптовой и розничной торговли за январь-февраль 2026 года в Удмуртии составил 165,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

За два месяца 2026 года оборот оптовой торговли организаций всех видов с учётом неформальной деятельности составил 86 млрд рублей. В товарной массе это на 4,4% больше аналогичного периода 2025 года. Отмечается, что 59,9% товарооборота обеспечивается малым бизнесом.

В розничной торговле оборот составил 79,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем годом ранее.

Оборот общественного питания за январь-февраль составил 5,9 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 16,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года.