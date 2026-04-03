Четыре человека пострадали в ДТП с мусоровозом в Игринском районе

15:24, 03 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Игринский район\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Грузовик остановился на обочине из-за неисправности.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе легковушка въехала в мусоровоз. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 2 апреля около 08:15 на федеральной дороге в Игринском районе. 52-летний водитель «Фольксвагена» врезался в грузовик «Фотон» с полуприцепом, который стоял в попутном направлении. 

В результате аварии травмы получили водитель «Фольксвагена» и три его пассажира: женщины 33 и 74 лет, а также 74-летний мужчина. Их увезли в больницу. 

Отмечается, что водитель мусоровоза был вынужден остановиться из-за неисправности транспортного средства. На момент ДТП машина стояла со включенной аварийной сигнализацией, но водитель не успел поставить знак аварийной остановки.  

