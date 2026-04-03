Игра. Удмуртия. В Игринском районе легковушка въехала в мусоровоз. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 2 апреля около 08:15 на федеральной дороге в Игринском районе. 52-летний водитель «Фольксвагена» врезался в грузовик «Фотон» с полуприцепом, который стоял в попутном направлении.

В результате аварии травмы получили водитель «Фольксвагена» и три его пассажира: женщины 33 и 74 лет, а также 74-летний мужчина. Их увезли в больницу.

Отмечается, что водитель мусоровоза был вынужден остановиться из-за неисправности транспортного средства. На момент ДТП машина стояла со включенной аварийной сигнализацией, но водитель не успел поставить знак аварийной остановки.