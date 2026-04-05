Ижевск. Удмуртия. У жителя Ижевска, пока он спал, вынесли из квартиры ноутбук, телефон и одежду на сумму 174 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как рассказал потерпевший, накануне вечером он распивал алкоголь с малознакомым мужчиной у себя дома. Наутро он обнаружил пропажу вещей.

Возбуждено уголовное дело за кражу (статья 158 УК РФ).

В ходе разыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 50-летний неработающий мужчина, к тому же ранее судимый за аналогичное преступление. Он был задержан сотрудниками патрульной службы и помещён в изолятор.

Часть похищенного удалось вернуть, поиски остального продолжаются. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.