Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 15 апреля увеличится стоимость проезда по регулируемым тарифам в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Цена за билет вырастет на 10 рублей — до 45 рублей, независимо от способа оплаты — наличными или безналичкой. Изменения коснутся регулируемых тарифов — тех маршрутов, на которых цены устанавливает государство.

Повышение оплаты за проезд связано с рядом факторов, в том числе из-за роста цен на дизельное топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, электроэнергию. Стоимость метана за два года выросла почти на 16%, на дизельное топливо — почти на 9%, а тариф на электроэнергию увеличился на 27,5%.

Также у перевозчиков возросли затраты на содержание автопарка и ремонт машин. Например, предприятие «ИжГЭТ» в 2025 году провело 13 260 ремонтов, а в 2026 году расходы на ремонт и содержание транспорта вырастут почти вдвое. Также предприятие покупает новую спецтехнику для обслуживания состава, а в декабре 2025 года было приобретено 50 новых автобусов, которые требуют обслуживания.

Причины кроются и в росте зарплат. Планируется, что повышение заработной платы позволит удержать действующих сотрудников и привлечь новых. В «ИПОПАТ» должны работать 623 водителя, но пока их всего 343.

Перевозчики Удмуртии хотели поднять тариф до 50 рублей, но после комплексной оценки всех показателей экономически обоснованным признан тариф в 45 рублей. Для сравнения, в Казани и Уфе стоимость проезда — 46 рублей.

Напомним, последний раз цену за проезд в общественном транспорте Ижевска поднимали в 2024 году.