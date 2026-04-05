Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 5 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье.

Торжество посвящено входу Господня в Иерусалим. На следующий день после Вербного воскресенья начинается Страстная седмица — самая строгая неделя Великого поста. В этом году она продлится с 6 по 11 апреля.

После её окончания, 12 апреля, наступит православная Пасха — Светлое Воскресение Христово.

Отметим, что верующие западных ветвей христианства отмечают светлый праздник Пасхи уже сегодня, 5 апреля.

