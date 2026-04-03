Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут получить помощь в поиске работы в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства (18+), которая пройдёт 17 апреля. Участие в мероприятии примут более 40 работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе кадрового центра «Работа России».

Мероприятие состоится во всех 25 филиалах Центра. В Ижевске ярмарка пройдёт совместно с Днём карьеры студентов ИжГТУ в «Интеграле» (улица Студенческая, 7). В программе встречи женских и мужских клубов, профориентация с VR-очками, нейродиагностика, мастер-классы и дискуссия о карьере и наставничестве.



Ярмарка пройдёт 17 апреля, с 10:00 до 16:00.