В Удмуртии 17 апреля пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства

14:44, 03 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск #Удмуртия #трудоустройство
Источник фото: ИА «Сусанин»
Кроме того, будет организована профориентация.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут получить помощь в поиске работы в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства (18+), которая пройдёт 17 апреля. Участие в мероприятии примут более 40 работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе кадрового центра «Работа России».

Мероприятие состоится во всех 25 филиалах Центра. В Ижевске ярмарка пройдёт совместно с Днём карьеры студентов ИжГТУ в «Интеграле» (улица  Студенческая, 7). В программе встречи женских и мужских клубов, профориентация с VR-очками, нейродиагностика, мастер-классы и дискуссия о карьере и наставничестве.


Ярмарка пройдёт 17 апреля, с 10:00 до 16:00.

 

