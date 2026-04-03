Ижевск. Удмуртия. В Ижевске провели исследования воздуха вблизи местного завода кирпича и керамзита. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее жители улицы Баранова вновь пожаловались на красную пыль, которая укрыла их дома и дворы. После этого управление Роспотребнадзора по Удмуртии обещало провести контрольно-надзорные мероприятия.

25 марта сотрудники Роспотребнадзора и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии отобрали пробы воздуха во дворе дома №92 «а» по улице Баранова. Атмосферный воздух исследовали на содержание оксида азота, взвешенных веществ, аэрозольных частиц PM10 и PM2,5, оксида углерода и диоксида кремния. Исследования не выявили превышений уровней предельно допустимых концентраций.

Напомним, что жители «Городка Строителей» каждый год жалуются на красную пыль, которая летит с завода. В 2025 году во время внеплановой выездной проверки на заводе были выявлены нарушения санитарного законодательства. Предприятию выдали предписание об устранении нарушений. Заводу нужно было проводить лабораторные исследования на границе санитарно-защитной зоны, а также проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия, чтобы снизить уровень воздействия загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.

Так как завод не исполнил предписание, был составлен протокол об административном правонарушении. В суде Ижевский завод кирпича и керамзита обязали выплатить штраф.