Удмуртия получит казначейский кредит на реконструкцию трассы Ижевск-Воткинск

17:16, 03 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
382
0
#Ижевск
#Удмуртия
#кредит
Источник фото: ИА «Сусанин»
382
0

Ижевск. Удмуртия. Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил заявку Удмуртии на получение казначейского инфраструктурного кредита. Средства направят на реконструкцию участков дороги Ижевск-Воткинск. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Всего планируется привести в порядок три участка трассы общей протяжённостью порядка 14,3 км. Куратором программы инфраструктурных кредитов выступает Минстрой России, в реализации участвует Фонд развития территорий.

Всего на сегодняшний день одобрены проекты в 86 регионах. Помимо Удмуртии кредит также получила Чеченская Республика, где планируется построить пешеходный бульвар и мост в Грозном. Общая сумма одобренных заявок составила порядка 12,4 млрд рублей.

382
0
