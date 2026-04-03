Ижевск. Удмуртия. Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил заявку Удмуртии на получение казначейского инфраструктурного кредита. Средства направят на реконструкцию участков дороги Ижевск-Воткинск. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Всего планируется привести в порядок три участка трассы общей протяжённостью порядка 14,3 км. Куратором программы инфраструктурных кредитов выступает Минстрой России, в реализации участвует Фонд развития территорий.

Всего на сегодняшний день одобрены проекты в 86 регионах. Помимо Удмуртии кредит также получила Чеченская Республика, где планируется построить пешеходный бульвар и мост в Грозном. Общая сумма одобренных заявок составила порядка 12,4 млрд рублей.