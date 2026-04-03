Ижевск. Удмуртия. Во время мартовских рейдов мигрантов полиция выявила 216 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сотрудники проверили 47 строек, 78 магазинов и 346 мест, где компактно проживают мигранты. Добрались до вузов, складов и жилых секторов. Плюс осмотрели 231 машину. Выявили 216 нарушений.

Большинство нарушили правила въезда или просрочили визу (52 и 38 случаев). Но нашлись и те, кто работал нелегально — 43 человека.

Самых нерадивых ждет выдворение из страны. Таких набралось 11 человек. Ещё 57 мигрантам закрыли путь в Россию — въезд им отныне запрёщен.

Также полиция насчитала 24 эпизода организации нелегальной миграции. По двум из них возбудили уголовные дела за фиктивную регистрацию (ст. 322.3 УК РФ).