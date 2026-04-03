В Удмуртии 216 мигрантов попались на нарушениях во время проверки в марте

15:50, 03 апреля, 2026
Максим Александров
В Удмуртии 216 мигрантов попались на нарушениях во время проверки в марте
15:50, 03 апреля, 2026
Максим Александров
188
0
#Удмуртия\n#мигранты\n#проверка\n#МВД\n#нарушения
Источник фото: МВД по Удмуртии
188
0

57 из них запретили въезд в Россию.

Ижевск. Удмуртия. Во время мартовских рейдов мигрантов полиция выявила 216 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. 

Сотрудники проверили 47 строек, 78 магазинов и 346 мест, где компактно проживают мигранты. Добрались до вузов, складов и жилых секторов. Плюс осмотрели 231 машину. Выявили 216 нарушений.

Большинство нарушили правила въезда или просрочили визу (52 и 38 случаев). Но нашлись и те, кто работал нелегально — 43 человека.

Самых нерадивых ждет выдворение из страны. Таких набралось 11 человек. Ещё 57 мигрантам закрыли путь в Россию — въезд им отныне запрёщен.

Также полиция насчитала 24 эпизода организации нелегальной миграции. По двум из них возбудили уголовные дела за фиктивную регистрацию (ст. 322.3 УК РФ).

15:50, 03 апреля, 2026
Максим Александров
188
0
#Удмуртия\n#мигранты\n#проверка\n#МВД\n#нарушения