Каракулино. Удмуртия. 2 апреля двое рыбаков попали в западню на тонком льду Камы в Каракулинском районе. К ним на помощь пришли спасатели.

Как сообщили в поисково-спасательной службы Удмуртии, мужчины пошли на рыбалку пешком по подмёрзшему льду, который к вечеру раскис от тепла и течения. Самостоятельно вернуться на берег товарищи не смогли, ледяная крошка под ними начала проседать и проваливаться.

На помощь к ним на аэролодке выдвинулись спасатели. Замёрзших рыбаков доставили на берег и отогрели. Медицинская помощь им не потребовалась. Сами пострадавшие пообещали спасателям, что на лёд в этом сезоне больше не выйдут.