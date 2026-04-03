В Каракулинском районе спасатели вытащили двух рыбаков с растаявшего льда на Каме

В Каракулинском районе спасатели вытащили двух рыбаков с растаявшего льда на Каме
#Удмуртия\n#спасение людей
Источник фото: ПСС УР
Мужчин эвакуировали на аэролодке. 

Каракулино. Удмуртия. 2 апреля двое рыбаков попали в западню на тонком льду Камы в Каракулинском районе. К ним на помощь пришли спасатели.

Как сообщили в поисково-спасательной службы Удмуртии, мужчины пошли на рыбалку пешком по подмёрзшему льду, который к вечеру раскис от тепла и течения. Самостоятельно вернуться на берег товарищи не смогли, ледяная крошка под ними начала проседать и проваливаться. 

На помощь к ним на аэролодке выдвинулись спасатели. Замёрзших рыбаков доставили на берег и отогрели. Медицинская помощь им не потребовалась. Сами пострадавшие пообещали спасателям, что на лёд в этом сезоне больше не выйдут.

 

