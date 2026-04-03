Игра. Удмуртия. В зоне проведения спецоперации погиб экс-начальник отдела капитального строительства МУП «Ижводоканал» Сергей Перевощиков. Об этом сообщается в группе «Стена памяти Игринского района».

О смерти мужчины стало известно в начале марта. 11 марта в селе Калиновка Игринского района состоялось прощание с погибшим.

Напомним, что ранее его обвиняли во взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, мужчина получил снегоболотоход и турпутевку стоимостью почти 2 млн рублей от ижевской организации за помощь в приёмке строительно-монтажных работ и ускорении их оплаты по муниципальным контрактам.

В июне 2024 года Сергея Перевощикова задержали.

По данным «Коммерсанта», в феврале 2025 года он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, из-за чего производство по делу приостановили. По статье 290 УК России («Получение взятки») Сергей Перевощиков мог лишиться свободы на срок до 15 лет.