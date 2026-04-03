Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Бывший начальник отдела капитального строительства «Ижводоканала» погиб на СВО

17:05, 03 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
880
0
#Игринский район\n#Удмуртия\n#смерть\n#СВО\n#уголовное дело
Источник фото: ИИ
880
0

Прощание с ним состоялось в марте.

Игра. Удмуртия. В зоне проведения спецоперации погиб экс-начальник отдела капитального строительства МУП «Ижводоканал» Сергей Перевощиков. Об этом сообщается в группе «Стена памяти Игринского района». 

О смерти мужчины стало известно в начале марта. 11 марта в селе Калиновка Игринского района состоялось прощание с погибшим. 

Напомним, что ранее его обвиняли во взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, мужчина получил снегоболотоход и турпутевку стоимостью почти 2 млн рублей от ижевской организации за помощь в приёмке строительно-монтажных работ и ускорении их оплаты по муниципальным контрактам. 

В июне 2024 года Сергея Перевощикова задержали.

По данным «Коммерсанта», в феврале 2025 года он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, из-за чего производство по делу приостановили. По статье 290 УК России («Получение взятки») Сергей Перевощиков мог лишиться свободы на срок до 15 лет. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:05, 03 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
880
0
