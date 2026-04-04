Ижевск. Удмуртия. С 5 по 12 сентября в городах Удмуртии впервые пройдёт XXIV Международный литературный фестиваль им. М. А. Волошина (12+). О грядущем событии сообщает республиканское Агентство печати и массовых коммуникаций.

Перед этим 1 мая начнется одноименный литературный конкурс (12+). В Год единства народов России в конкурсную программу добавлена номинация «Поэтический перевод с удмуртского на русский язык произведений современных авторов Удмуртии».

Финалисты осенью примут участие в большой литературной программе.

На площадках Национальной библиотеки Удмуртии состоятся главные мероприятия фестиваля. Это творческие встречи с ведущими поэтами и писателями России и зарубежья, мастер-классы по поэзии, прозе и поэтическому переводу, презентации книг, арт-проекты, выставки и литературно-музыкальные постановки. Также запланирован традиционный Волошинский турнир поэтов и телемост «Коктебель–Ижевск» — диалог культур и обмен поэтическими приветствиями.