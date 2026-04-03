Ува. Удмуртия. Строители приступили к внутренней отделке здания новой детской школы искусств в Уве. Об этом сообщил глава района Владимир Головин.

Напомним, строительство ДШИ началось в марте. Общая площадь её составит почти 2,5 тыс. квадратных метров.

В школу искусств переедут музыканты, танцоры и художники — сейчас они занимаются в трёх разных зданиях.

«Если кратко, то пока идём в соответствии с заявленными сроками. Уже сейчас можно частично угадать расположение кабинетов», — написал Владимир Головин на своей странице «ВКонтакте».

Самое просторное помещение — будущий зрительный зал. Там поставят сцену и кресла на 165 мест.

В трёхэтажном здании откроют не только привычные отделения. Добавят классы для занятий сценическим и декоративно-прикладным искусством, современной хореографией, звукорежиссурой и 3Д-графикой.

Строительство планируют завершить до 1 декабря 2026 года.

Ранее мы писали, что некоторых жителей села возмутило место, где решили строить школу искусств – недалеко от Увинской районной больницы, на территории которой работает морг.