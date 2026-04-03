Ижевск. Удмуртия. В ижевском приюте для бездомных животных «КОТ И ПЕС» рассказали о ежемесячных тратах.

«Вы часто спрашиваете, куда идут пожертвования и почему помощь нужна регулярно. Честно говоря, масштаб наших ежедневных трат пугает даже нас самих. Но мы взяли на себя ответственность за тех, кого приручили, и обещали им достойную жизнь — сытую, теплую, полную заботы и любви. Сдержать это обещание без вас невозможно. Каждая копейка, каждый килограмм корма — всё это ваша заслуга», — заявили в приюте.

Поделились там и пугающими суммами, которые «набегают» каждый месяц. На корм собакам и кошкам уходит около 400 тыс. рублей. Животных с улицы всегда проверяют ветеринары, и зачастую лечение хвостиков требует больших трат. На ветпрепараты, материалы для операций и расходники волонтеры тратят около 100 тыс. рублей ежемесячно. Хозяйственные расходы — еще от 50 до 100 тыс. рублей; электричество, плата за которое зимой достигает 50 тыс. рублей.

И, конечно, люди, — те, кто каждый день чистят территорию приюта, кормят животных и дарят им своё тепло — около 320 тыс. рублей в месяц на всех.

«А теперь представьте, что к этому добавляются ремонты. Стационар, вольеры, выгулы — всё стареет, ломается, требует постоянного обновления. Масштаб этих трат нам даже страшно представить, но мы справляемся и с этим, шаг за шагом, благодаря вам! Мы не просим невозможного. Мы просто просим: не бросайте нас», — добавили в организации.

В приюте будут рады не только корму, но и сильным мужским рукам и заботливым женским ручкам.