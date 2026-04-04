Кизнер. Удмуртия. Кондитер из деревни Айдуан-Чабья Кизнерского района Ольга Кобылкина завоевала 1 место на III Международном Чемпионате по антигравитационным тортам и арт-хлебу. Новость сообщила в соцсетях администрация Кизнерского района.

Соревнования кондитеров проходили на ВДНХ в Москве. В номинации «Арт-хлеб» кондитер из Удмуртии представила свадебный каравай, оформленный из вафельного кружева и цветов. Жюри признало его лучшим. Кстати, одним из судей был популярный шеф-повар Константин Ивлев.

Также Ольга Кобылкина отметилась в номинации «Скульптурный торт с элементами антигравитации». Её торт в виде девушки со съедобным венком из цветов занял 3 место.