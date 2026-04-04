Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Кондитер из Удмуртии завоевала 1 место на Международном Чемпионате в Москве

11:35, 04 апреля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
#торт\n#Кизнерский район
Источник фото: Администрация Кизнерского района
В номинации «Арт-хлеб» Ольга Кобылкина представила свадебный каравай.

Кизнер. Удмуртия. Кондитер из деревни Айдуан-Чабья Кизнерского района Ольга Кобылкина завоевала 1 место на III Международном Чемпионате по антигравитационным тортам и арт-хлебу. Новость сообщила в соцсетях администрация Кизнерского района. 

Соревнования кондитеров проходили на ВДНХ в Москве. В номинации «Арт-хлеб» кондитер из Удмуртии представила свадебный каравай, оформленный из вафельного кружева и цветов. Жюри признало его лучшим. Кстати, одним из судей был популярный шеф-повар Константин Ивлев. 

Также Ольга Кобылкина отметилась в номинации «Скульптурный торт с элементами антигравитации». Её торт в виде девушки со съедобным венком из цветов занял 3 место. 

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

