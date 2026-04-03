Ижевск. Удмуртия. МУП «ИжГЭТ»объявил аукцион на поставку трамвайных рельсов. Начальная цена договора составляет более 15,6 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Предприятию требуются желобчатые рельсы марки РТ62, общей массой 77 тонн рельсов, произведённые не ранее 2015 года. Рельсы должны быть без износа и коррозии, длиной от 12 до 13 метров.

Срок поставки определён до 31 августа.