Глазов. Удмуртия. В деревне Штанигурт Глазовского района Удмуртии планируют создать детскую научную площадку. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Строительные работы начнутся в конце апреля, окончание работ запланировано до конца лета 2026 года. При этом отмечается, что подрядчик намерен работать с опережением графика.

«Это будет не просто игровая зона, а настоящее образовательное пространство, где дети смогут в увлекательной форме познавать окружающий мир и развивать свои научные способности», — говорится в сообщении.

У детей появится место для активного отдыха, где можно будет получать знания через игру, развивать научное мышление и творческий потенциал.