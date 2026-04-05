Жители Удмуртии смогут выбрать врача прямо из поисковой строки

10:16, 05 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
529
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#запись на приём\n#врач\n#Яндекс\n#здоровье\n#поликлиника
Источник фото: ИИ
529
0

Там же можно будет посмотреть отзывы пациентов, рейтинг больницы и другую информацию.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут выбрать врача для записи по ОМС прямо из поисковой строки Яндекса. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Пользователь может ввести запрос с названием своей поликлиники в поисковой строке, нажать на кнопку «врачи», найти подходящего специалиста, ознакомиться с расписанием и перейти к онлайн-записи на региональном портале.

Также при поиске отображаются отзывы пациентов, рейтинг клиники, время приема, информация о стаже и специализации в карточке врача. Таким же способом можно выбрать врачей в платных поликлиниках.

Отмечается, что такая функция, помимо Удмуртии, появилась ещё в 26 регионах России.

Напомним, в январе 2025 года в Удмуртии появился новый способ онлайн-записи к врачу — через мессенджер MAX.

529
0
