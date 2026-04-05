Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут выбрать врача для записи по ОМС прямо из поисковой строки Яндекса. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Пользователь может ввести запрос с названием своей поликлиники в поисковой строке, нажать на кнопку «врачи», найти подходящего специалиста, ознакомиться с расписанием и перейти к онлайн-записи на региональном портале.

Также при поиске отображаются отзывы пациентов, рейтинг клиники, время приема, информация о стаже и специализации в карточке врача. Таким же способом можно выбрать врачей в платных поликлиниках.

Отмечается, что такая функция, помимо Удмуртии, появилась ещё в 26 регионах России.

Напомним, в январе 2025 года в Удмуртии появился новый способ онлайн-записи к врачу — через мессенджер MAX.