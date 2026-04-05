Сурки-байбаки выходят из зимней спячки в Каракулинском районе Удмуртии

Сурки-байбаки выходят из зимней спячки в Каракулинском районе Удмуртии
#Каракулинский район\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#байбаки\n#охрана природы
Источник фото: Минприроды Удмуртии
Отмечается, что животные хорошо перезимовали.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе Удмуртии после зимы выходят из спячки сурки-байбаки. Об этом сообщает и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роза Аснанова.

Пробуждение зверьков связывают с наступлением стабильной плюсовой температурой и сходом снега.

«Первое время сурки выходят из укрытий только в теплые утренние часы, чтобы погреться и восстановить силы после долгой зимы. Сейчас сотрудники Минприроды Удмуртии наблюдают за ними и отмечают, что животные хорошо перезимовали», — говорится в сообщении.

Всего в Удмуртии насчитывается 1061 особь этих уникальных для республики степных сурков — это самая северная в России популяция байбаков.

Напомним, в середине марта 2026 года в Каракулинском районе стартовал масштабный природоохранный проект по сохранению байбаков: «Байбак — наш земляк». Отмечается, что сурков завезли в Удмуртию в 1986 году из Ульяновской области. С тех пор они создали устойчивую, но уязвимую популяцию.

