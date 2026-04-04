Можга. Удмуртия. В школе села Большая Уча Можгинского района стартовал капитальный ремонт. О начале работ сообщает районная администрация в соцсетях.
1 апреля в здании школы начались строительные работы. Строители на первом этапе проводят демонтаж в столовой и санузлах. Позже ремонт затронет учебное пространство.
При этом односельчане могут повлиять на внешний облик школы. На входе в здание на табличке размещен QR-код. Нужно отсканировать его и оставить предложения в форме голосования.
Капитальный ремонт школы проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX