Можга. Удмуртия. В школе села Большая Уча Можгинского района стартовал капитальный ремонт. О начале работ сообщает районная администрация в соцсетях.

1 апреля в здании школы начались строительные работы. Строители на первом этапе проводят демонтаж в столовой и санузлах. Позже ремонт затронет учебное пространство.

При этом односельчане могут повлиять на внешний облик школы. На входе в здание на табличке размещен QR-код. Нужно отсканировать его и оставить предложения в форме голосования.

Капитальный ремонт школы проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».