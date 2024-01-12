В ночь на 13 января с 30 улиц Ижевска уберут колейность и заужения

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увеличили число улиц, на которых предстоящей ночью уберут колейность. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

К уборке дорог уже приступили комбинированные машины, тракторы, шнекороторы, грейдеры и самосвалы. На 30 улицах города дорожники устранят ледяную колейность, а также расширят проезжие части, а с обочин 27 дорог будет вывезен снег.

Основными объектами, нуждающимися в уборке, являются крупные автомагистрали: улицы Кирова, Карла Маркса, Ленина, Пушкинская, 10 лет Октября, Советская, Союзная, 40 лет Победы, Молодежная, Магистральная, Московская, а также шлюзовые проезды и другие участки.

В результате обращений горожан дорожные службы также проведут работы на участках улиц Бородина, Буммашевской, Серова, Вадима Сивкова, а также на дорогах к Ботаническому саду и СНТ «Виктория». Помимо этого, техника зайдет и в микрорайоны «Орловское» и «Новый Игерман».

Для результативной работы жителей Ижевска просят не оставлять автомобили на указанных дорогах. Водителям рекомендуют следить за графиком уборки улиц на сайте города.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов поручил властям Ижевска за двое суток привести дороги города в порядок. В ночь на 12 января дорожники убрали колейность с 15 улиц, а также расширили проезжие части на 12 дорогах.