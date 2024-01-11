Властям Ижевска дали двое суток на ликвидацию снежной колейности и расширение проезжих частей

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил устранить снежную колейность на дорогах Ижевска. Об этом журналистам сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

По словам градоначальника, на решение этой задачи будет брошена вся имеющаяся дорожная техника подрядчиков и крупных предприятий города. Рабочим предстоит убрать образовавшуюся снежную колею и расширить проезжие части. На это городу дано двое суток.

«Нисколько не снимаю с себя ответственности. Мы не были готовы к столь серьëзным испытаниям. Не хватило техники, взаимосвязи и контроля между нами и подрядчиками. Были сделаны оргвыводы», — сказал Чистяков.

Глава города напомнил, что в декабре 2023 года был отстранён от должности руководитель основного подрядчика МУП «ДРЭУ». Также в отставку ушёл замглавы города по ЖКХ Владимир Гуляев. По словам Чистякова, это звенья одной цепи.

«В ближайшее время качество работ по уборке снега кардинально изменится. Сейчас самое главное найти необходимый объём техник, который нужен. Потому что такого количества тяжёлой техники у наших предприятий просто не было в наличии», — сказал Дмитрий Чистяков.