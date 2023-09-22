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Малыш як появился в зоопарке Ижевска

15:00, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Малыш як появился в зоопарке Ижевска
15:00, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные
Фото: зоопарк Ижевска
63
0

Сотрудники парка назвали его Борис.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии в семействе домашних яков родился малыш. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Маленький як, которому дали кличку Борис, появился на свет 22 августа. Сейчас он резво носится по вольеру и позирует на камеры. 

Сотрудники зоопарка рассказывают, что малыш очень активный, озорной, ласковый, любвеобильный и каждый день ждет их, чтобы его почесали. 

Три месяца маленький домашний як будет питаться молоком матери и только потом перейдет на взрослую пищу. 

15:00, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#животные