Малыш як появился в зоопарке Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии в семействе домашних яков родился малыш. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Маленький як, которому дали кличку Борис, появился на свет 22 августа. Сейчас он резво носится по вольеру и позирует на камеры.

Сотрудники зоопарка рассказывают, что малыш очень активный, озорной, ласковый, любвеобильный и каждый день ждет их, чтобы его почесали.

Три месяца маленький домашний як будет питаться молоком матери и только потом перейдет на взрослую пищу.