В Ижевске запущено два асфальтовых завода для увеличения объёмов ямочного ремонта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за прошедшие сутки рабочие произвели ямочный ремонт литым асфальтом на улицах Ленина, 10 лет Октября, Кирова, Пушкинская, Краева, Новоажимова, Кирпичная, Живсовхозная, Карлутской набережной, на проездах Копровый и Орджоникидзе. Как сообщает пресс-служба администрации города, дорожникам удалось устранить выбоины на площади 520 кв. м.

Ямочный ремонт идёт каждую ночь. Работы переведены в усиленный режим, чему способствует запуск 16 марта в Ижевске двух асфальтовых заводов в Ленинском и Устиновском районах.

Специалисты в очередной раз напоминают, что литой асфальт — временное решение проблемы. «Смесь из асфальтовой крошки, битума и минерального порошка недолговечна. Но по такой весенней погоде, когда идет постоянный перепад температур, это пока единственное решение проблемы. Как только сойдет снег и высохнет асфальт на дорогах, будем применять другие технологии — пневмонабрызг и ремонт картами с помощью мелкозернистого асфальта», — отметил мастер участка по Ленинскому району МУП «ДРЭУ» Владислав Андрианов.

Как рассказал начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды Евгений Бунтов, на состояние асфальта сейчас влияет разница температур днём и ночью. Когда тепло, вода скапливается в мелких трещинах. Дальнейшее её замерзание разрушает дорожное покрытие. За состоянием проезжих частей следят специалисты по техническому надзору подрядчиков. Заделывание аварийных выбоин на асфальте продолжится, пока не установится среднесуточная плюсовая температура воздуха, необходимая для проведение более основательного ремонта.

Проверка гарантийных дорог, отремонтированных в прошлые годы, начнётся в апреле. В случае выявления дефектов, их устранением подрядчик займётся за свой счёт.