На улице Красной в Ижевске началось строительство ливнёвки

Ижевск. Удмуртия. Строительство ливнёвой канализации стартовало на улице Красной в Ижевске, где в настоящий момент возводятся высотные дома. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Стимул» — части нацпроекта «Жильё и городская среда». Цель — подготовка инженерных сетей для стимулирования строительства жилых домов.

На отрезке улицы Красной от улицы Карла Либкнехта до улицы Пастухова ливнёвки не было, что создавало риск подтопления дороги во время сильных дождей. Также началась прокладка сетей водоотведения к ЖК «Невский» на улице Карла Маркса.

В 2022 году по программе «Стимул» в Ижевске разработали 9 проектов развития микрорайонов комплексной застройки.

Напомним, что в Ижевске 11 мая завершится отопительный сезон. После этого сразу начнётся подготовка к следующему. Путём гидравлических испытаний предстоит проверить состояние более 220 км магистральных сетей отопления и около 650 км квартальных.