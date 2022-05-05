Отопительный сезон в Ижевске завершится после майских праздников

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска приняли решение о завершении отопительного сезона в связи с установлением среднесуточной тепловой температуры воздуха Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Ижевска.

Владельцы источников тепловой энергии, поставляющие её для нужд города должны завершить отопительный сезон с 11 мая 2022 года.

Напомним, что в 2022 году ижевчане начнут платить за отопление по факту потребления в отопительный период.